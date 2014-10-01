Ще одна кримськотатарська сім'я повідомила про зникнення родича
Едем Асанов відправився на роботу із Сак до Євпаторії, де він працював рятувальником в одному із санаторіїв. Однак на робочому місці він так і не з'явився.
Про це Крим.Реалії повідомила сестра зниклого хлопця Феріде Асанова.
За її словами, брат зник 29 вересня. У цей день Едема бачили в першій половині дня на автостанції в Євпаторії.
«Телефони Едема не відповідають. Співробітники автовокзалу нам нічого не говорять, ми звернулися в поліцію», – розповідає сестра.
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До цього повідомлялося про те, що 27 вересня в селі Сари-Су Білогірського району невідомі викрали двох хлопців – Ісляма Джеппарова і Джевдета Іслямова, яких досі не знайшли.