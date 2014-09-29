До будинку викрадених татар з'їхалися люди з усіх регіонів окупованого Криму

Біля будинку викрадених кримських татар в селищі Сари-Су у Білогірську зібралися близько півсотні людей, кількість яких зростає. Серед них – голова регіонального меджлісу Мустафа Асаба і мер Білогірська Альберт Кангієв, повідомляє Крим.Реалії.

Як передає кореспондент Крим.Реалії, серед присутніх не лише сусіди викрадених молодих людей, а й ветерани кримськотатарського руху з різних регіонів півострова. Присутні не запрошували на захід представників влади, проте припускають, що на акцію можуть приїхати співробітники «поліції» і представники «кримської влади».

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Як повідомив батько одного з викрадених хлопців Абдурешит Джеппаров, віце-спікер кримського парламенту Ремзі Ільясов обіцяв особисто контролювати хід розслідування викрадення молодих людей.

Джеппаров повідомив, що в день викрадення «поліція» вилучила в його будинку системний блок комп’ютера і зубні щітки, за допомогою яких, за словами правоохоронців, можна буде провести експертизу ДНК.

Раніше Абдурешит Джеппаров повідомив, що його родичів повинні були повернути ще вранці.

«На даний момент нічого не відомо. Тиша. Хоча вчора пізно ввечері подзвонили і сказали, що, може, до ранку вони будуть, але вже 11-та і нічого немає, – повідомив родич викрадених хлопців. – Нам і зі служб говорили, що до ранку може щось прояснитися і в Раді міністрів. Там працюють знайомі, вони теж говорили, що до ранку очікується, але вже скоро полудень і нічого».

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На вихідних під Білогірськом невідомі люди в формі заштовхали в мікроавтобус двох молодих кримських татар і відвезли в невідомому напрямку, повідомив батько одного з хлопців Абдурешит Джеппаров. Він відразу ж звернувся в «поліцію» і «ФСБ» Білогірського району, де йому сказали, що нічого не знають про цей випадок.

Автомобіль, на якому невідомі люди в формах відвезли двох молодих кримських татар, марки Volkswagen Transporter синього кольору, реєстраційний знак транспортного засобу 755, регіон 82.