Портнов виграв апеляцію у Генпрокуратури

Про це Українським Новинам повідомив Андрій Портнов.

З його слів, суд ще раз встановив незаконність дій органів прокуратури стосовно Андрія Портнова і порушення його процесуальних прав. Суд також зобов'язав ГПУ задовольнити всі клопотання адвокатів Андрія Портнова. Рішення вступило в законну силу.

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"За 8 місяців системної роботи щодо мене та моїх близьких Генпрокуратура так і не змогла мені пред'явити жодного повідомлення про підозру", - сказав Андрій Портнов коментуючи рішення суду. Він висловив намір продовжити юридичну боротьбу з органами прокуратури "за систематичну брехню і поширюваний щодо мене наклеп".

"Коли прокурор робить заяви і вони на 100% не збігаються з дійсністю, то він стає схожий на "політичного губошльопа", - зазначив Андрій Портнов.