У Житомирі переселенці із зони АТО почали повертатися до Харцизька

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні, 9 жовтня, повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається в повідомленні, "додому до Харцизька на Донеччину з Житомира на цьому тижні почали повертатися переселенці із зони АТО, як вони раніше поверталися до Слов'янська".

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Так, зокрема, вчора , 8 жовтня жителька міста Харцизьк Донецької області зі своїм 8-річним сином виїхали з Житомира додому.

Ірина з сином Максимом змушені були покинути домівку через те, що там стало небезпечно. Працівники Управління ДСНС Житомирщини допомогли переселенцям поселитися у готелі «Житомир» в обласному центрі. З часом жінка влаштувалася на роботу на кондитерську фабрику. Після того як почала заробляти, разом зі знайомою вона винаймала житло, щоб дати можливість іншим людям перебути складні часи в готелі. Наразі ж у Харцизьку вже не ведуться бойові дії, тому родина вирішила повернутися туди - до рідного міста.

За сприяння департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації сім’ю безкоштовно довезли до Києва. Зі столиці вже потягом переселенці поїхали додому. Квитки придбали за допомоги обласної організації Товариства Червоного Хреста, а житомирські рятувальники зібрали продукти в дорогу.

Голова облдержадміністрації Сергій Машковський дав завдання усім структурним підрозділам облдержадміністрації сприяти родинам переселенців, які виявили бажання повернутися додому в Донецьку чи Луганську області. Він наголошує на тому, що ці люди потребують нашої підтримки не лише, тоді як перебувають на теренах Житомирщини, але й коли залишають її.