В Україні зареєстровано майже 300 тисяч переселенців, 5 мільйонів залишаються у зоні АТО

На сьогодні в Україні офіційно налічується 295 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Приблизно п'ять мільйонів осіб живуть у зонах конфлікту, повідомляє центр новин ООН.

"Конфлікт в Україні призвів до різкого погіршення гуманітарної ситуації в країні. Багато жителів на сході України відчувають гостру нестачу продовольства, теплого одягу, води і предметів гігієни. У зв'язку з наближенням зими внутрішньо переміщені особи гостро потребують перш за все теплого одягу і утеплених наметів", - йдеться в повідомленні.

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За даними ООН, на сьогодні в Україні офіційно налічується 295 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Приблизно п'ять мільйонів осіб живуть у зонах конфлікту.

Також в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань зазначають, що особливо важка ситуація склалася в районах, які знаходяться під контролем повстанців. Доступ туди обмежений через відсутність безпеки, а запаси предметів гуманітарної допомоги у місцевих організацій і груп Червоного хреста вже закінчуються.

У районах, що постраждали від конфлікту, не вистачає одягу, взуття, медикаментів, продовольства і предметів гігієни. У деяких населених пунктах на сході Україні питна вода подається в обмеженому режимі або взагалі не надходить. У цих районах терміново потрібні водяні насоси, дизельні генератори і медичне устаткування.

У Донецькій і Луганській областях особливо гостро стоїть проблема санітарії. У багатьох місцях терміново потрібні тимчасові туалети і засоби дезинфекції. В інших районах, які перебувають під контролем влади, внутрішньо переміщені особи потребують теплих ковдр, одягу, зимових утеплених наметів, а також медикаментів.

Як повідомляв УНІАН, спровокований Росією збройний конфлікт триває на Донбасі з квітня 2014 року.

25 вересня спеціальний доповідач ООН з прав людини внутрішньо переміщених осіб Чалока Беяні повідомив, що в Україні кількість внутрішньо переміщених осіб може бути втричі вищою за офіційні дані, відповідно до яких їх кількість становить близько 300 тисяч осіб.

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«Офіційні цифри свідчать про 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб, проте цифри можуть бути втричі вищими», - заявив він.

Беяні пояснює, що «офіційні дані одержані на підставі реєстрації в різних регіонах, проте цифри можуть бути більшими тому, що ці системи реєстрації не зв'язані між собою, вони ситуативні і несистемні і багато переміщених осіб прийнято місцевими сім'ями, які не звертаються за реєстрацією».