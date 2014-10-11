ГПУ нарешті почала провадження щодо "Чорноморнафтогазу"

Про це повідомила прес-служба відомства.

Також Генпрокуратура розслідує кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку природного газу.

Згідно з інформацією відомства, під час перевірки діяльності "Чорноморнафтогазу" встановлено, що група осіб у березні 2014 року, використовуючи документи, печатки та штампи ПАТ, протиправно заволоділа його майном на загальну суму майже 15 млрд грн та в подальшому передала його до незаконно створеного Кримського республіканського підприємства "Чорноморнафтогаз", чим заподіяла державі великої шкоди.

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В свою чергу, службові особи Кримського республіканського підприємства "Чорноморнафтогаз", достовірно знаючи про відсутність у підприємства спеціального дозволу на користування ділянкою надр в період березня – жовтня поточного року, здійснили видобуток природного газу в об’ємі 600 млн м3, чим завдали збитків державі на суму 240 млн. грн.