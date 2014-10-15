На Черкащині вкрали 14 печаток дільничних комісій

Як повідомив кореспонденту УНІАН координатор громадського спостереження громадянської мережі ОПОРА у Черкаській області Захар Колісніченко, вдалося з’ясувати, що 13 жовтня члени ОВК закрили кабінет, де зберігалися печатки ДВК, проте їх не поклали в сейф. В окружній комісії загалом зникло 14 печаток для міста Ватутіне.

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Окружна комісія викликала міліцію та прокуратуру. Після цього було проведено обшук помешкання голови ОВК. Крім того, Центральна виборча комісія вже дала розпорядження виготовити дублікат печаток. Голова ОВК ситуацію коментувати відмовляється, і вважає, що крадіжку було зроблено спеціально, повідомляють в ОПОРІ.