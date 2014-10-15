Навальний: Крим є частиною РФ

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції Эхо Москвы.

"Я вважаю, що, незважаючи на те, що Крим був захоплений з кричущим порушенням усіх міжнародних норм, проте реалії такі, що Крим зараз є частиною РФ. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я сильно раджу теж не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України", - заявив Навальний.

Також він сказав, що не буде повертати Крим, якщо стане президентом Росії.

Читайте такожРосійські війська можуть спробувати пробити коридор до Криму взимку - польський генерал"Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?", - відповів він на питання про президентство.

При цьому російський опозиціонер вважає, що з точки зору справедливості варто було б провести у Криму справжній референдум, щоб дізнатися думку його мешканців з цього приводу.

Також Навальний передрік окупованому Криму долю невизнаного світом турецького Північного Кіпру.

"На жаль, Крим приречений бути тим, щось на кшталт Північного Кіпру, турецького. Зараз це незрозуміла територія, яка де-факто зрозуміло кому належить, але ніким не визнається", - сказав він.