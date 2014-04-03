На Крим чекає доля турецького Кіпру - МЗС Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сказав сьогодні в ефірі польського TOK FM міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За словами міністра, Туреччина захопила частину острова з аргументами, які використала Росія у Криму - для захисту своїх співвітчизників, і нині частина жителів острова стикається з серйозними проблемами. "Ця ситуація триває, але з серйозними наслідками: не можуть там приземлятися міжнародні літаки, немає інвестицій, торгівлі. Це призводить до того, що Північний Кіпр утричі бідніший за решту острова", - сказав Сікорський.

Читайте такожЄвропа заборонила своїм авіакомпаніям літати до КримуНа його думку, Росія до кінця не продумала наслідків захоплення Криму. Він нагадав про економічні санкції, які кардинально змінять бізнес-клімат у Росії.

Сікорський зауважив, що 60% людей, які їздили відпочивати у Крим, були громадянами України, а російська влада вже оголосила про необхідність віз для відвідування півострова іноземцями. Міністр наголосив, що жителі Криму можуть отримувати шенгенські візи виключно у консульствах на території України.

Як відомо, самопроголошену в 1983 року республіку Північний Кіпр не визнала жодна країна, крім Туреччини, а міжнародна спільнота досі вважає цю територію окупованою.