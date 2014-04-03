На Крим чекає доля турецького Кіпру - МЗС Польщі

14:33, 03 квітня 2014
Політика
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Захоплений росіянами український Крим може чекати доля турецької частини Кіпру, жителі якої втричі бідніші, ніж жителі іншої частини острова, яка входить до Європейського Союзу.

На окупований Крим чекає доля турецького Кіпру / ТСН

Як передає кореспондент УНІАН у Варшаві, про це сказав сьогодні в ефірі польського TOK FM міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За словами міністра, Туреччина захопила частину острова з аргументами, які використала Росія у Криму - для захисту своїх співвітчизників, і нині частина жителів острова стикається з серйозними проблемами. "Ця ситуація триває, але з серйозними наслідками: не можуть там приземлятися міжнародні літаки, немає інвестицій, торгівлі. Це призводить до того, що Північний Кіпр утричі бідніший за решту острова", - сказав Сікорський.

Читайте такожЄвропа заборонила своїм авіакомпаніям літати до КримуНа його думку, Росія до кінця не продумала наслідків захоплення Криму. Він нагадав про економічні санкції, які кардинально змінять бізнес-клімат у Росії.

Сікорський зауважив, що 60% людей, які їздили відпочивати у Крим, були громадянами України, а російська влада вже оголосила про необхідність віз для відвідування півострова іноземцями. Міністр наголосив, що жителі Криму можуть отримувати шенгенські візи виключно у консульствах на території України.

Як відомо, самопроголошену в 1983 року республіку Північний Кіпр не визнала жодна країна, крім Туреччини, а міжнародна спільнота досі вважає цю територію окупованою.

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