Комбат "Азову" розповів, як відбирають і готують бійців батальйону

За словами Білецького, бійців відбирають переважно в Києві, проте перед участю в боях вони проходять підготовку на базах в Маріуполі і селі Урзуф, також розташованому на узбережжі Азовського моря. Як повідомляє видання Новий час, "Азов" більш ніж наполовину складається з студентів віком 19-25 років.

"На базах суворий сухий закон, а кожен день починається з півторагодинної зарядки або навіть запливу на 1,5 км", - пише видання.

Крім того, як стверджує комбат, на стрільбищах бійці "Азову" проводять більше часу, ніж численні підрозділи регулярної української армії.

Читайте такожБатальйон “Азов” підпорядкують НацгвардіїГоловним фактором успіху батальйону Білецький вважає бойовий дух бійців і вміння вчитися. Як стверджує британський журналіст Аскольд Крушельницький, Білецький особисто бере участь у всіх важливих боях, що також має велике значення для успіху командної роботи.

Повний текст статті "Від Харкова до Азова" читайте у випуску журналу "Новий час" 17 жовтня.