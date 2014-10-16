Бойовики обстріляли українські блокпости в районі Смілого, Фрунзе та Донецька

Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.

"Станом на 18:00 непідконтрольні озброєні терористичні угруповання обстріляли з мінометів блокпости, опорний і наглядовий пункти сил АТО в районі н.п. Сміле, Фрунзе, Донецька, двічі наші позиції в районі донецького аеропорту, використовуючи при цьому танки, міномети, зенітні установки ЗУ-23-2, передає 112.ua.

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З "Граду" проведено вогневі нальоти по наших позиціях в районі н.п. Комуна. Інформація щодо втрат серед українських військових не надходила", - повідомив прес-офіцер штабу АТО Владислав Селезньов.

В АТЦ відзначили, що ситуація в районі Дебальцеве залишається складною. Крім того, за заявою Селезньова, штаб АТО підтримує комунікацію з командуванням блокпосту неподалік Смілого, координують дії підрозділів посилення, які виконують вогневі завдання.

Поранених військовослужбовців направили в стаціонарні медичні заклади, їм надається кваліфікована медична допомога.