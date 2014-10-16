Сили АТО відбили черговий штурм Донецького аеропорту
13:41, 16 жовтня 2014Політика
0 0
Сили АТО відбили черговий штурм бойовиками Донецького аеропорту.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Сили АТО відбили черговий штурм терористами Донецького аеропорту», - сказав він.
Читайте такожНезважаючи на чергові спроби штурму, українські військові утримують Донецький аеропорт
«Бойовики перед цим двічі обстріляли позиції Збройних сил України, околиці Донецька, Мар’їнки і Піски», - додав Лисенко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter