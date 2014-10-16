Сили АТО відбили черговий штурм Донецького аеропорту

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Сили АТО відбили черговий штурм терористами Донецького аеропорту», - сказав він.

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«Бойовики перед цим двічі обстріляли позиції Збройних сил України, околиці Донецька, Мар’їнки і Піски», - додав Лисенко.