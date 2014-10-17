Німецькі безпілотники для ОБСЄ виявились непридатними до української зими – ЗМІ

Як пише німецький таблоїд Bild із посиланням на джерело в Бундесвері, безпілотники типу Luna не розраховані на температури нижче мінус 19 градусів за Цельсієм, передає Інопреса.

В умовах української зими, на звичайній висоті польоту цих безпілотних літальних апаратів, що становить близько 3000-5000 метрів, простежуються значно більш низькі температурні показники.

Читайте такожУ "ДНР" погрожують збивати безпілотники ОБСЄ – ЗМІЗ цієї причини застосування безпілотників, за словами консультанта Християнсько-демократичного союзу з питань оборони Хеннінга Отто, може бути обмежено. "Адже безпілотники впадуть, якщо обледеніють", - заявив експерт.

Як додається, Отто зазначив, що слід знайти "швидке рішення проблеми".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Берлін офіційно запропонував ОБСЄ два військових безпілотника для спостереження на Донбасі.