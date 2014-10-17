Порошенко розповів про прогрес у переговорах з Путіним

"Поки що не вдалося досягти практичних результатів з газового питання. Але ми сподіваємось, що перед 21 жовтня, перед зустріччю в Брюсселі делегацій України, Росії та Європейської Комісії, ми знайдемо вирішення енергетичних питань", - цитує Порошенка прес-служба глави держави.

За словами президента, під час зустрічі обидві сторони підтвердили, що Мінський протокол від 5 вересня та Мінський меморандум від 19 вересня - це "ключові документи, які мають визначати всі подальші дії".

Порошенко наголосив, що ключові елементи - це припинення вогню, практичні кроки з контролю над його дотриманням шляхом "моніторингу та верифікації припинення вогню з залученням ОБСЄ".

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Крім того, під час зустрічі президенти України та РФ узгодили збільшення кількості безпілотних літальних апаратів, включаючи БПЛА з Німеччини та Франції на першому етапі та залучення інших країна на другому етапі під егідою ОБСЄ, йдеться в повідомленні.

"Ми погодились, що має бути залучено інше обладнання, включаючи відеокамери, супутникові системи, радари, що допоможе точно визначити винних у порушенні режиму припинення вогню", - сказав Порошенко.