В АП кажуть, що Порошенко попросив Путіна звільнити Надію Савченко

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав заступник голови Адміністрації Президента України Валерій Чалий, передає Еспресо.TV.

"Президент України на зустрічі з президентом Росії дуже чітко підняв питання щодо необхідності негайного звільнення Надії Савченко. Сподіваюся, що таке пряме звернення до того, хто, власне, і може вирішити це питання, принесе результат", - сказав Чалий.

Нагадаємо, Українську льотчицю Надію Савченко в інституті ім.Сербського, куди її доставили на психіатричну експертизу, позбавляють сну.

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27 серпня 2014 р. Воронезький облсуд ухвалив рішення залишити Савченко під вартою до 30 жовтня 2014 р. Також суд постановив провести Савченко психіатричну експертизу в інституті Сербського в Москві.

У свою чергу Савченко написала заяву про заборону проводити над нею якісь тести, або застосовувати психологічні або фізичні методи впливу.

Російська влада інкримінує Савченко причетність до загибелі на сході України двох журналістів Всеросійської держтелерадіокомпанії - Ігоря Корнелюка і Антона Волошина.