Депутати Європарламенту написали Путіну листа з закликом звільнити викрадених українців

Ініціатором листа, під яким підписався 61 депутат, виступив депутат Пятрас Ауштрявічюс (Petras Auštrevičius, Литва, група Альянсу лібералів і демократів), повідомили в офісі депутата в Брюсселі.

У листі євродепутати заявили, що стосовно Савченко Росія грубо порушує Європейську конвенцію із захисту прав людини та основних свобод, яку сама ж підписала. Зокрема мова йде про статтю 5 - право на свободу та особисту недоторканність, статті 6 - право на справедливий судовий розгляд.

Крім того, підписанти назвали неприйнятною заборону на в'їзд в РФ депутату Європарламенту Ребеці Хармс, яка планувала бути на судовому розгляді справи Савченко.

Читайте такожАдвокат: в інституті психіатрії до льотчиці Савченко застосовують тортури"Ми закликаємо вас негайно вжити всі необхідні заходи, щоб гарантувати, що це справа розглядається у відповідності з Європейською конвенцією з прав людини. Зокрема ми просимо гарантувати допуск до слухань будь-якого члена Європейського парламенту", - йдеться в листі Путіну.

Крім того, депутати просять, враховуючи численні звинувачення в жорстокому поводженні, відвідати Савченко в ув'язненні, щоб безпосередньо оцінити умови, в яких вона міститься, і перевірити її фізичний і психічний стан.

"Крім того, ми підтверджуємо те, що було заявлено в резолюції Європейського парламенту від 18 вересня, і закликаємо російську владу звільнити Савченко та інших незаконно затриманих осіб в Україні і тих, хто був переданий Росії. У разі виконання це буде розглядатися як важлива міра зміцнення довіри у відносинах ЄС і Росії", - зазначають підписанти.

Серед них Ганс Ван Бален (Hans van Baalen, Нідерланди), Єжи Бузек (Jerzy Buzek, Польща), Мішель Галлер (Michael Gahler, Німеччина), Ребекка Хармс (Rebecca Harms, Німеччина), Яцек Саріуш-Вольський (Jacek Saryusz-Wolski, Польща) та інші.