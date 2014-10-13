Савченко доставили для проходження психіатричної експертизи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін.

«Громадянка України Надія Савченко, яку обвинувачують у пособництві у вбивстві російських журналістів, доставлена для проходження стаціонарної психолого-психіатричної експертизи», - заявив Маркін.

Він наголосив, що скарги Савченко і її захисника, які були подані до Басманного райсуду Москви на постанову про призначення стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, відповідно до кримінально-процесуального законодавства РФ не припиняють виконання вказаної постанови слідчого.

Читайте такожНадію Савченко офіційно визнали політв'язнем - адвокатМаркін нагадав, що Головне слідче управління Слідчого комітету РФ продовжує розслідування кримінальної справи Савченко, яку обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.33, п.п. «а,б,є,ж,л» ч.2 ст.105 КК РФ (пособництво у вбивстві двох і більше осіб у зв'язку із здійсненням службової діяльності, загальнонебезпечним способом, з мотивів політичної ненависті, здійснене групою людей).

Він заявив, що, за даними слідства, під час військових дій у районі Луганська у червні Савченко вступила до батальйону «Айдар». Дізнавшись координати розташування групи російських журналістів ВДТРК та інших цивільних осіб під Луганськом, вона передала ці координати бойовикам, а потім саме за цими координатами був здійснений мінометний постріл, в результаті якого загинули співробітники ВДТРК Ігор Корнелюк і Антон Волошин, сказав Маркін.

«У зв'язку з тяжкістю скоєного зараз обвинуваченій у скоєнні особливо тяжкого злочину Савченко призначено стаціонарну комплексну психолого-психіатричну експертизу, і її доставлено в одну із експертних установ Москви для її проведення. Обвинувачена та її захисник у встановленому законом порядку повідомлені про призначення вказаної експертизи. Медикам належить встановити психічний стан обвинуваченої і надати слідству свій висновок, з яким обвинувачена і її захисник також будуть ознайомлена», - сказав Маркін.

За його словами, основним завданням проведення експертизи є вирішення питання про осудність/неосудність обвинуваченої, а також визначення її процесуальної дієздатності.

«Згідно із законодавством Російської Федерації, призначення таких експертиз є стандартною процедурою, що застосовується до осіб, які брали безпосередню участь у збройних конфліктах, а також обвинувачених в особливо тяжких злочинах, за здійснення яких санкцією передбачено покарання у вигляді страти або довічного ув’язнення. Таким чином, це звичайна слідча практика», - заявив Маркін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 жовтня, о 16.00 мск Басманний райсуд Москви розгляне скаргу Савченко на призначення їй стаціонарної психіатричної експертизи.

Савченко була затримана бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом.

Із середини липня вона перебувала під арештом у воронізькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви.

26 вересня Басманний райсуд переніс розгляд скарги захисту Савченко на 13 жовтня.