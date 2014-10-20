За добу на Донбасі загинули двоє військовослужбовців
14:55, 20 жовтня 2014Політика
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За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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"Загинув один боєць батальйону "Айдар", один військовий 92-ї бригади та ще декілька бійців інших підрозділів збройних сил, які тримали блокпост", – зазначив він.
За словами Андрія Лисенка, точна кількість втрат серед військових наразі уточнюється.
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