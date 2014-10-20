За добу на Донбасі загинули двоє військовослужбовців

За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Читайте такожШестеро з 11 бійців батальйону "Айдар", які зникли безвісті на Луганщині, знайшлися "Загинув один боєць батальйону "Айдар", один військовий 92-ї бригади та ще декілька бійців інших підрозділів збройних сил, які тримали блокпост", – зазначив він. За словами Андрія Лисенка, точна кількість втрат серед військових наразі уточнюється.

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