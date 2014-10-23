Військові в зоні АТО зможуть проголосувати як переселенці
17:12, 23 жовтня 2014Політика
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За словами Петренка, для цього має бути уточнений список на виборчій дільниці.
REUTERS
Міністр юстиції України Павло Петренко пояснив, що військовослужбовці в зоні АТО можуть проголосувати за аналогією з тимчасово переміщеними особами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в Кабінеті міністрів.
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"ЦВК має правові підстави, щоб у день голосування ті, хто захоче проголосувати, могли проголосувати там по аналогії з тимчасово переміщеними особами", - сказав міністр.
За словами Петренка, для цього має бути уточнений список на виборчій дільниці.
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