Турчинов вважає, що військовим в зоні АТО можна надати можливість проголосувати

Військовим в зоні АТО може бути надана можливість проголосувати на позачергових парламентських виборах. Про це сказав голова Верховної Ради України Олександр Турчинов в інтерв’ю програмі «ТСН» телеканалу «1+1».

Він зазначив: «При бажанні ЦВК разом з керівництвом військового відомства може знайти формат як це зробити. Тобто це треба просто проявити бажання». За його словами, «величезна кількість військових захищає країну за межами, безумовно, військових частин і це питання треба було врегулювати законодавчо».

Читайте такожПроголосувати зможуть 10 тисяч учасників АТО - Порошенко

Турчинов наголосив, що це не вдалося зробити через те, що був «на превеликий жаль, знаєте цей цинізм, формат з одного боку популізму, а з іншого боку - виключно провокативних рішень щодо не голосування за цей проект».

На запитання журналіста чи є для нього переконливими аргументи фракції «Батьківщина» про те, що можливі маніпуляції, зокрема, використання адмінресурсу, Турчинов зазначив: «Зовсім не переконливі, тому що на фронті ті люди, маніпулювати якими практично неможливо. Це принизливі аргументи і головне, що вони брехливі»