Він виключив можливість того, що Трамп може допустити зміну політики щодо питання Криму.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав фейком дані американського видання Semafor про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання анексованого Криму територією Росії в рамках угоди про припинення війни в Україні.

"Ми такі дані вважаємо відвертими фейками і відкидаємо можливість озвучення подібних нісенітність з боку помітних американських політиків, не кажучи вже про президента США. Ми виходимо з того, що таке не може бути озвучено ніким", - прокоментував Чубаров ефірі програми "СвободаLive".

"Я тримаюся підходу, що держави не змінюють так кардинально свої позиції в тих чи інших питаннях, які стосуються глобального світу", - додав він.

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Політик нагадав, що в "Кримській декларації", яка була ухвалена США і оприлюднена 25 липня 2018 року, йде мова про те, що "жодна країна не може силою змінювати кордони іншої. США відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України".

Тому, зазначив Чубаров, зараз складно уявити, що "очільниками США буде оприлюднено абсолютно протилежне" цій декларації.

"Можу собі уявити, що той чи інший політик може кардинально змінити свої погляди, але я не можу уявити, що в цьому питанні США, як держава, під впливом однієї людини, хай він і є президентом, можуть та кардинально змінити свою політику", - полідився думкою Чубаров.

Він виключив можливість того, що Трамп може допустити зміну політики щодо питання Криму.

Чубаров додав, що є велика кількість людей, які очікують звільнення Криму і які "залишаються вірними українській державі". Мова йде про кримських татар, етнічних українців, у яких зараз є велика тривога щодо подальшої долі Криму.

Що ж до проросійськи налаштованих жителів окупованого Криму, серед яких мільйон заселених громадян РФ, то Чубаров сказав, що вони "хотіли б, щоб нічого в їхньому житті не змінювалося", і "спокійно далі жити на краденій землі".

"Саме вони сподіваються, що Путін, диктатор Росії, зможе переконати Трампа, і він якимось чином його, чи змусить, чи переконає, чи зможе обманути", – зазначив Чубаров.

Анексія Криму

Росія анексувала Крим у лютому 2014 року з допомогою "зелених чоловічків". РФ спочатку відмовлялася визнавати, що це військові російської армії. Пізніше Путін визнав, що це були російські військові.

Озброєні російські військові без розпізнавальних знаків (так звані "зелені чоловічки") в аеропорту Сімферополя, 28 лютого 2014 року

16 березня 2014 року окупанти в Криму провели "референдум" про статус півострова, за результатами півострів був включений до складу РФ.

Верховна Рада оголосила датою початку окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року.

Анексія Криму не була визнана Євросоюзом, Генасамблеєю ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, а також більшістю країн, включаючи США.

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