Дубінський - депутата офіційно виключили зі "Слуги народу" / фото УНІАН
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення народного депутата України Олександра Дубінського зі складу фракції «Слуга народу».
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Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він зачитав рішення фракції від 1 лютого.
В ньому повідомляється про виключення Дубінського зі складу фракції.
Що передувало
- Учора, 1 лютого, на засіданні фракції було оголошено про підтримку більшістю членів фракції такого рішення.
- Як зазначив в інтерв’ю журналістам голова фракції Давід Арахамія, за виключення Дубінського із фракції проголосували 198 депутатів, тобто 85,5% членів фракції, 29 — проголосували проти і 19 — не визначилися.
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