Разумков офіційно оголосив про виключення Дубінського зі "Слуги народу"

На засіданні парламенту він зачитав рішення фракції від 1 лютого.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков офіційно оголосив про виключення народного депутата України Олександра Дубінського зі складу фракції «Слуга народу». Читайте такожНардепи зібралися на засідання Ради: відкриють п'яту сесію та обговорять санкції проти Нікарагуа (наживо) Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він зачитав рішення фракції від 1 лютого. В ньому повідомляється про виключення Дубінського зі складу фракції. Що передувало Учора, 1 лютого, на засіданні фракції було оголошено про підтримку більшістю членів фракції такого рішення.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам голова фракції Давід Арахамія, за виключення Дубінського із фракції проголосували 198 депутатів, тобто 85,5% членів фракції, 29 — проголосували проти і 19 — не визначилися. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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