За пропозиціями президента декларації деяких посадовців та військових не відображатимуться у реєстрі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що уже цього місяця очікує на голосування нардепами за закон про електронне декларування із відкриттям реєстру.

Раніше глава держави ветував ухвалений парламентарями закон, який не передбачав відкритого доступу до декларацій. Про це він нагадав у вечірньому відеозверненні. Зеленський наголосив, що очікує нового голосування – із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. За його словами, вже у вересні таке рішення має бути.

"Як, до речі, й стосовно законопроекту щодо ПЕПів – політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, а й наших переговорів із Євросоюзом щодо вступу", - сказав він.

Відео дня

Президент підкреслив, що новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутися цього року, а всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок.

Закон про е-декларації: деталі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент ветував закон про електронні декларації, ухвалений депутатами напередодні. Він наголосив, що декларації мають бути відкритими одразу.

Згодом на сайті Верховної Ради з’явився текст пропозицій президента до цього закону. Зокрема, Зеленський пропонує кілька правок до нього. Основна із них – Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) забезпечує відкритий цілодобовий доступ до реєстру.

Однак, у відкритому доступі не відображатимуться декларації:

- військовослужбовців Держприкордонслужби, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, Управління держохорони, Збройних сил України та інших військових формувань

- співробітників поліції особливого призначення, які під час дії воєнного стану залучені до ведення бойових дій

- поранених

- полонених

- миротворців

- осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Такі декларації вилучатимуться з відкритого доступу на підставі звернення до НАЗК керівника або заступника керівника державного органу, де працює чи служить суб’єкт декларування.

Водночас, за пропозицією президента, ці винятки не стосуються військовослужбовців:

- на посадах міністрів та їхніх заступників, керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя або відряджених на такі посади

- які входять до складу військово-лікарських комісій, лікарсько-льотних комісій або відряджені до них

- які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки або відряджені до них (крім осіб рядового складу підрозділів охорони відповідних центрів)

- які здійснюють підготовку, організацію, проведення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення.

У запропонованих президентом змінах також йдеться про те, що НАЗК має забезпечити цілодобовий відкритий доступ до реєстру не пізніше 60 днів з дня набрання чинності законом.

Також, згідно з правками глави держави, на наступний день після припинення воєнного стану НАЗК має відкрити доступ до усіх декларацій.

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