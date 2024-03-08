Може трапитися ситуація, коли громадянин вже буде зобов'язаний поновити дані, але кабінету ще просто не існуватиме.

У новому законопроекті про мобілізацію є норма про те, що протягом 60 днів після набрання чинності, всі військовозобов'язані громадяни мають поновити свої дані в ТЦК, розповів заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки Єгор Чернєв.

"Одним з варіантів поновлення, актуалізації своїх даних якраз і є таки через використання електронного кабінету. І тому тут прив'язуватися до 60 днів після набрання чинності цим законом досить складно, тому що незрозуміло, коли буде електронний кабінет, щоб просто не було ситуації, за якою людина має виконати закон, але не може це зробити через те, що електронного кабінету немає. Є певна колізія, я думаю, що ми це також будемо ще врегулювати вже у сесійній залі", – зазначив Єгор Чернєв в інтерв'ю Українським новинам.

Крім того, нардеп зазначив, що зараз в комітеті триває дискусія навколо норми про демобілізацію.

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"Остаточної позиції комітету ще немає. Якраз ось цей блок ми відклали на потім, щоб отримати роз'яснення Міністерства оборони та ЗСУ, а також зібрати всі пропозиції, які є від наших колег-депутатів. Є міркування щодо необхідності диференціювати терміни демобілізації залежно від того, де проходить служба бійця — на передовій чи у тилу. Будемо проробляти це питання. Але погодити точний строк служби може тільки Генеральний Штаб, який точно знає свої потреби по мобілізації та можливості по демобілізації", – каже Чернєв.

Закон про мобілізацію: що варто знати

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію у першому читанні. Розгляд проекту закону в другому читанні очікується в березні.

За словами Чернєва, зараз комітет ставить під сумнів норму законопроекту про мобілізацію стосовно блокування рахунків для ухилянтів. Каже, це негативно вплине на економіку України.

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