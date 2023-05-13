Китай буде стояти осторонь.

Прездент України Володимир Зеленський розповів, що під час телефонної розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем підняли кілька дуже важливих питань. Він зазначив, що офіційний Пекін запевнив, що не постачатиме зброю Російській Федерації.

"Я вдячний за відповідь на моє питання, що ми розраховуємо, що Китай не буде постачальником зброї РФ і не буде зброєю та іншими технологіями підтримувати Росію, яка веде війну проти України", – сказав Зеленський під час зустрічі з представниками італійських ЗМІ.

За його словами, у відповідь Сі Цзіньпін сказав, що зброю не постачатиме Росії.

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"Лідер Китаю мене запевнив, що вони будуть стояти осторонь цього процесу і не будуть зброєю підтримувати Росію", - розповів президент України.

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна - що відомо

26 квітня президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії розмовляв по телефону з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Зеленський розповів, що під час розмови, зокрема, обговорили питання ядерної безпеки та блокування Росією Чорного моря й експорту українського зерна.

Зеленський закликав лідера Китаю долучитися до повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла на свою територію.

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