П'єр Хайльбронн раніше обіймав посаду віце-президента з питань політики та партнерства Європейського банку реконструкції та розвитку.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив П'єра Хайльбронна спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України.

Про це Хайльбронн повідомив у Twitter. "Для мене надзвичайна честь отримати довіру Еммаунеля Макрона, який призначив мене спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я намагатимусь координувати й активізувати зусилля Франції з відбудови України", - повідомив Хайльбронн.

Раніше Хайльбронн обіймав посаду віце-президента з питань політики та партнерства Європейського банку реконструкції та розвитку.

Відео дня

Збитки від війни в Україні

За даними уряду, сума підтверджених збитків, яких Україна зазнала внаслідок повномасштабної війни, станом на 1 січня 2023 року може становити близько $600-$750 млрд.

13 грудня 2002 року у Парижі відбувся Форум з економічної стійкості та відбудови України. Після форуму прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Франція надаватиме державні гарантії своєму бізнесу для інвестицій в Україну, а також спільно з Україною шукатиме інші механізми страхування воєнних ризиків.

Вас також можуть зацікавити новини: