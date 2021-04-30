ЗМІ пишуть, що у Мендель багато претензій до роботи.

Речниця президента Юлія Мендель написала заяву на звільнення.

Про це повідомляє ресурс Страна.ua з посиланнями на власні джерела.

Читайте такожЖурналісти показали особняк "слуги" Юзика під Києвом (фото, відео)За словами співрозмовника, це вона робить уже втретє. Однак попередні рази її заяви відмовлялися підписувати через начебто прихильне ставлення самого Зеленського.

Стверджується, що у Мендель багато претензій до роботи.

«Але цього разу вона наче вже насправді налаштована іти, та й в Офісі не особливо її утримують. Ба більше, вже починають підшукувати заміну. Але останнє слово у будь-якому разі буде за Зеленським», – розповів співрозмовник ресурсу.

УНІАН звернувся до Офісу президента з проханням прокоментувати інформацію, але наразі відповіді не отримав.

Юлія Мендель обійняла посаду прес-секретаря президента Зеленського у липні 2019 року. Раніше працювала на телеканалах ICTV, Еспресо, Інтер, співпрацювала з The New York Times.

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Автор: Яна Ставська