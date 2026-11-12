Кушнер розкрив, коли відбудеться новий раунд мирних переговорів

Віткофф висловив побажання, щоб до наступного раунду переговорів долучилися європейські країни.

Наступний раунд багатосторонніх мирних переговорів щодо війни в Україні відбудеться наступного тижня. Про це заявив зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі.

Він заявив, що під час зустрічі сторони "детально" обговорили всі теми.

"Загалом, у нас відбулися досить ґрунтовні та детальні дискусії з усіх питань, які, сподіваюся, стануть основою для майбутніх багатосторонніх переговорів", – сказав Кушнер.

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Також, як пише CNN, на зустрічі з Путіним у четвер Віткофф висловив побажання, щоб до наступного раунду переговорів приєдналися європейські країни.

"Європейці хочуть, щоб ця війна дійсно закінчилася і щоб після неї настав тривалий мир", – додав Кушнер.

Очікується, що тепер американські представники вирушать до Дубліна (Ірландія), де зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і проінформують його про підсумки зустрічі в Москві.

Віткофф і Кушнер зустрілися з Путіним у Кремлі

Під час переговорів Путін заявив, що РФ не погодиться на присутність іноземних військ як частину гарантій безпеки в Україні. Також він запевнив, що в разі відправлення до України європейських військ війна поновиться.

Крім того, Путін виступив із заявою щодо територіального спору з Україною. Він фактично відкинув ідею створення спеціальної зони на Донбасі, оскільки це, за його словами, може стати причиною нової війни.

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європу на можливих мирних переговорах щодо України можуть представляти п’ять держав: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща.

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