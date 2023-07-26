Рішення уряду Молдови прокоментував міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.

Уряд Молдови ухвалив рішення скоротити кількість акредитованого дипломатичного персоналу в посольстві Росії в Кишиневі.

Про це заявив міністр закордонних справ та європейської інтеграції, віце-прем'єр-міністр Молдови Ніку Попеску на засіданні уряду, зазначивши при цому, що є спроби внутрішньої дестабілізації ї їх потрібно припинити, пише молдовський портал NOI.md.

"Ми вирішили обмежити кількість російських дипломатів, акредитованих у Республіці Молдова", — сказав Попеску. Він не уточнив, на скільки людей буде скорочено штат. Як зазначається, рішення було ухвалено після журналістського розслідування про ймовірне стеження за молдовською владою за допомогою антен і супутникових тарілок, розміщених на даху посольства РФ.

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"Протягом кількох років я був об’єктом досить ворожих дій з боку Російської Федерації, значна частина яких здійснювалася через посольство Російської Федерації в Кишиневі. Я бачив інформацію про надмірну кількість антен на будівлі посольства. Важливо, щоб дипломатичні служби зосередилися на добрих стосунках, але коли частина дипломатичного персоналу спрямовує зусилля на дестабілізацію в нашій країні… ми дійшли згоди щодо необхідності обмеження кількості дипломатів з Російської Федерації, акредитованих у Республіці Молдова, щоб створити ситуацію, коли буде менше осіб, які діють проти нас" - зазначив Попеску.

Він додав, що про рішення також поінформовано представників Російської Федерації.

Сканал зі стеженням за Молдовою

Журналісти-розслідувачі видань "Журнал ТВ" та "Зе Інсайдер" стверджують, що спецслужби Росії стежать за молдовською владою за допомогою антен та супутникових тарілок, розміщених на даху посольства у Кишиневі. Вони звертають увагу, що з кожним роком на покрівлі амбасади зростає кількість встановлених пристроїв і наразі їх близько 3 десятків. Серед них є кілька антенних системам, що здатні вловлювати будь-який тип сигналу на відстані.

Після розслідування МЗС Молдови викликало російського посла Олега Васнецова, щоб отримати пояснення щодо ситуації.

За словами президентки Молдови Майї Санду їхні спецслужби мають інформацію про існування ймовірних систем шпигунства.

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