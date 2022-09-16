Він заявив, що в кінці завжди доводиться платити за рахунками.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував, що осінь 2022 року буде останньою для путінського режиму.

Про це він написав у себе в Twitter.

"Остання осінь ... для російських самодержців", - написав радник глави ОП.

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Свою думку він аргументував тим, що "НАТО активно розширюється, Україна ефективно і масштабно контрнаступає".

"На саміті ШОС в Узбекистані ти стоїш в абсолютній самоті. Тому що вчорашні союзники спішно перейшли в орбіту Китаю... В кінці завжди доводиться платити за рахунками", – підсумував Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, під час неформальних бесід Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані російського президента Володимира Путіна і його поплічника Олександра Лукашенка помітно обходили увагою. На відео прогулянки учасників саміту вулицями Самарканда Путіна взагалі не було в полі зору.

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