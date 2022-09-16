Білоруський диктатор намагався розпочати діалог з президентом Казахстану, але їхня розмова тривала недовго.

Під час неформальних бесід Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Узбекистані російського президента Володимира Путіна та його поплічника Олександра Лукашенка помітно оминали увагою.

Як видно на світлинах TRT, відзнятих під час зустрічі в Самарканді, головною дійовою особою був турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган.

Поряд з Ердоганом досить розкуто почувався азербайджанський лідер Ільхам Алієв, а ось президенту Таджикистану Емомалі Рахмону було помітно дискомфортно - він відхилився від Путіна і обіперся на підлокітник.

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Біля Путіна сидів його посіпака Олександр Лукашенко. Той уважно слухав Ердогана.

На відео прогулянки учасників саміту вулицями Самарканду Путіна узагалі немає в полі зору.

Білоруський диктатор, своєю чергою, намагався розпочати діалог з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, але їхня розмова тривала недовго.

Довідка УНІАН. До Шанхайської організації співробітництва, створеної у 2001 році, входять Казахстан, Киргизстан, Китай, Росія, Таджикистан та Узбекистан та Індія; Білорусь - у спостерігачах, Туреччина і Азербайджан - у партнерах з діалогу.

Серед заявлених завдань ШОС - боротьба з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом, розвиток економічного співробітницва, енергетичне партнерство, а також "наукова і культурна взаємодія". Росіяни стверджують, що ШОС - це не політичний блок, він посідає "проміжну позицію".

Як писав УНІАН, російський президент Володимир Путін під час інспекції військових навчань на Далекому Сході помітно кульгав і нервував.

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