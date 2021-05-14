Обрано лауреатів у восьми номінаціях антипремії.

Скандального депутата від ОПЗЖ Іллю Киву номінували на антипремію «Академічна негідність-2021» за захист кандидатської дисертації «Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)».

Читайте такожПутін прокоментував домашній арешт свого кума Медведчука

Члени наукової громадськості України обрали лауреатів у восьми номінаціях антипремії. Іллю Киву визнали «Скандалом року».

Водночас вчену раду при Інституті, яка легітимізувала отримання Кивою наукового ступеня оголосили «Спецрадою року», 13 членів цієї ради назвали «Посіпаками року».

Переможці номінацій антипремії:

Плагіатор року – міністр освіти й науки Сергій Шкарлет

Фальсифікатор року – експерти КНДІСЕ, зокрема Юрій Ірхін – за портретно-психологічну експертизу у справі Шеремета, побудовану не на методиці, а на особистій думці експерта.

Скандал року – присудження Іллі Киві наукового ступеня

Посіпака року – 13 членів спецради Д 26.891.02 за присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управління Іллі Киві.

Токсичний ректор року – Спілка ректорів ВНЗ за підтримку призначення пана Шкарлета міністром освіти та науки України.

Мурзилка року – Журнал «Економіка України» за те, що редколегія відмовилась відкликати статті Сергія Шкарлета, що містили текстові запозичення.

Псевдонауковець року – доктор хімічних наук, академік НАН Владислав Гончарук за антинаукові твердження: «Землі – 15 тисяч років».

"Спец (з)рада року – Спеціалізована вчена рада Д 26.891.02 ІПКДСЗУ.

Ілля Кива захистив дисертацію: що відомо

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 години. Члени комісії проголосували одностайно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська