Тепер глава держави має на неї відреагувати.

Петиція до президента України Володимира Зеленського про позбавлення мандатів всіх народних депутатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" набрала 27 851 голос (при необхідних 25 тис.)

Про це йдеться на сторінці сайті глави держави "Електронні петиції". Ініціатором петиції виступив народний депутат Олексій Гончаренко ( фракція "Європейська солідарність"). Дата реєстрації – 16 листопада.

"Прошу президента України звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути постанову щодо позбавлення мандатів всіх депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" у парламенті", - сказано в документі.

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Тепер Зеленський має відреагувати на цю петицію.

Заборона "ОПЗЖ" в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу проросійської політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність в Україні.

За даними СБУ, встановлено причетність провідних функціонерів ОПЗЖ до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Крім того, низка народних депутатів від ОПЗЖ ще до початку повномасштабного вторгнення РФ втекли з України, проте досі мають депутатський мандат.

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