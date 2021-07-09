Запобіжний захід продовжили на два місяці.

Суд залишив народного депутата Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк.

"Клопотання прокурора… задовольнити. Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - зачитав він фрагмент з тексту ухвали.

Запобіжний захід діятиме до 7 вересня.

Медведчук та його захист після засідання наголосили на нібито порушеннях під час ухвалення суддею Вовком рішення.

"Однозначно, ми будемо оскаржувати до київського апеляційного суду", - зазначив Медведчук.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня суд почав розгляд клопотання сторони обвинувачення.

Довідка УНІАН. 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Читайте такожМедведчук сховав від санкцій РНБО свою яхту за 200 мільйонів доларів – ЗМІ (відео)Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь».

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

21 травня Апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

7 липня суд до 11 листопада продовжив терміни досудового розслідування.

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Автор: Антоніна Доломанжи