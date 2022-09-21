Псевдореферендуми не матимуть ніякої юридичної сили, а санкції і відповідальність точно будуть.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців на окупованих територіях не йти на жодні "референдуми" та всіляко уникати любої участі у цьому.

Про це вона заявила ефірі інформаційного телемарафону.

"Не йти, не брати участі у жодних псевдореферендумах. Уникати всіляко, наскільки це можливо, уникати такої участі, бо ми розуміємо, що жодні "референдуми" не матимуть ніякої юридичної сили, а санкції і відповідальність точно будуть", -акцентувала Верезук.

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Вона зазначила щодо відповідальності за участь або організацію "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

"Так, це стаття 111-1 ч.5 (КК України – УНІАН).". Ця стаття 111-1 ч 5. вона говорить лише про тих хто організовує і проводить, тобто для тих хто є організаторами", - підкреслила Верещук.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснила, в яких випадках після деокупації територій, люди будуть убезпечені від кримінального переслідування.

"Якщо людина брала участь у "референдумі", тобто якщо це не було з метою пропаганди, якщо це не було з метою добровільною, коли люди це демонструють. А дійсно є такі випадки, що пенсіонерів позбавляли права на отримання пенсій і лише у випадку, коли вони давали свої дані особисті, їм можна було розраховувати на гуманітарну допомогу і навіть на якусь елементарну виплату. Звичайно такі люди не будуть нести відповідальності. Ми чітко це розрізняємо", - зауважила Верещук.

Вона зазначила, кому після деокупації територій не вдасться уникнути відповідальності за участь у "референдумах".

"Ми розуміємо, від безвиході, коли пенсіонер. Інша справа, коли умовний голова РДА чи депутат місцевої ради це робить. Це абсолютно різні речі. Все буде у індивідуальному порядку, ми повинні розуміти, що є різні ситуації. В будь-якому випадку потрібно докласти максимум зусиль, щоб не брати у цьому участь. В будь-якому випадку, ми "референдуми" не визнаємо і визнавати не будемо, бо це було під примусом", - підкреслила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти планують 23-27 вересня провести на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до РФ.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що плани Росії провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях не завадять Збройним силам України звільнити українські землі з-під окупації.

Сьогодні, 21 вересня Верховна Рада ухвалила заяву щодо недопустимості проведення псевдореферендумів на території України.

Довідка. В Україні від 15 березня набув чинності Закон України від 03.03.2022 р. № 2108-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність", яким передбачено кримінальну відповідальність за вчинення низки діянь, що сприяють збройній агресії на території України. Йдеться про діяльність, що може відбуватися під час воєнних дій або при окупаційному режимі.

Майже всі кримінально-карані діяння, описані в законі про колабораціонізм, підпадають під дію статті 111 Кримінального кодексу ("Державна зрада").

Нова стаття КК України – ст. 111-1 "Колабораційна діяльність" складається з восьми частин. Причому частини цієї статті розміщені за градацією суспільно небезпечного діяння: починаючи від кримінальних проступків і завершуючи особливо тяжким злочином.

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