За інформацією вірменських ЗМІ, трагедія відбулася на озері Севан.

У Вірменії загинув в.о. посла України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні. Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає про трагічну смерть 13 серпня 2023 року досвідченого і висококваліфікованого дипломата, тимчасового повіреного у справах України в Республіці Вірменія Олександра Анатолійовича Сенченка", - йдеться у повідомленні.

Раніше про загибель чоловіка у озері Севан повідомляли вірменські ЗМІ з посиланням на службу порятунку Вірменії.

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Повідомлялося, що 13 серпня о 20:17 за 25 метрів від берега рятувальники, що чергували на пляжі Севана, помітили зникнення громадянина, що плавав в озері.

"Рятувальники кинулися на допомогу, витягли громадянина із води. Бригада "Швидкої допомоги", що прибула, констатувала смерть чоловіка", - повідомляли ЗМІ.

Тодіж ЗМІ, посилаючись на місцевого кореспондента, повідомили, що загиблий є радником посла України у Вірменії.

Олександр Сенченко - що про нього відомо

За іннформацією МЗС, Олександр Сенченко розпочав свою роботу в МЗС у 2003 році, працював на різних посадах в апараті Міністерства у Першому територіальному управлінні, Департаменті євроатлантничного співробітництва та нових викликів, Департаменті секретаріату міністра та Шостому територіальному управлінні, а також направлявся в довготермінові відрядження до закордонних дипломатичних установ України в РФ, Азербайджанській Республіці та Республіці Вірменія.

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