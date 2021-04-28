Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко нагадав, що про звільнення Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я політики говорять з осені минулого року.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що наразі питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова не розглядається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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«Про відставку міністра охорони здоров’я (Максима Степанова - УНІАН) говорять з осені кожного місяця, знаходять якісь нові приводи… Міністр охорони здоров'я працює», - сказав Тимошенко.

Він нагадав, що питання про звільнення глави МОЗ має розглядати парламент.

«(Подання щодо – УНІАН) відставки, якщо вона буде, будь-якого міністра або ще кого-небудь, буде відкрито виноситися на розгляд Верховної Ради, а вже Верховна Рада буде приймати рішення. Зараз про це мова не йдеться», - додав Тимошенко.

Відставка Степанова: що відомо

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення очільника МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції «Голос» та «Європейська соілдарність».

27 квітня депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко заявив, що 29 квітня можливий розгляд питання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Як стверджував Гончаренко, в Офісі президента вважають, що «Степанов уже зібрав увесь той негатив, для збирання якого його й тримали».

Своєю чергою народний депутат від «СН» Данило Гетманцев заперечив можливість розгляду питання про відставку Степанова цього тижня.

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Автор: Костянтин Гончаров