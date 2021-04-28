Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що наразі питання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова не розглядається.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
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«Про відставку міністра охорони здоров’я (Максима Степанова - УНІАН) говорять з осені кожного місяця, знаходять якісь нові приводи… Міністр охорони здоров'я працює», - сказав Тимошенко.
Він нагадав, що питання про звільнення глави МОЗ має розглядати парламент.
«(Подання щодо – УНІАН) відставки, якщо вона буде, будь-якого міністра або ще кого-небудь, буде відкрито виноситися на розгляд Верховної Ради, а вже Верховна Рада буде приймати рішення. Зараз про це мова не йдеться», - додав Тимошенко.
Відставка Степанова: що відомо
- Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення очільника МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції «Голос» та «Європейська соілдарність».
- 27 квітня депутат від «Євросолідарності» Олексій Гончаренко заявив, що 29 квітня можливий розгляд питання про відставку Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Як стверджував Гончаренко, в Офісі президента вважають, що «Степанов уже зібрав увесь той негатив, для збирання якого його й тримали».
- Своєю чергою народний депутат від «СН» Данило Гетманцев заперечив можливість розгляду питання про відставку Степанова цього тижня.
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