На тлі повномасштабного російського вторгнення Україна припиняє торговельно-економічну співпрацю з Сирією, яка є сателітом агресора.
Як повідомляє Мінекономіки, Кабінет міністрів схвалив законопроект про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне та технічне співробітництво.
"Україна припиняє будь-які відносини не тільки з державою-агресором, але і з сателітами Росії. Ми будемо жорстко реагувати на недружні дії по відношенню до нашої держави... ми маємо переглянути і припинити дію міждержавних документів, що стосуються, зокрема, питань економічних взаємин з Сирією", — зазначила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко.
Документ буде подано на розгляд Верховної Ради. Дію угоди буде припинено у разі прийняття законопроекту Верховною Радою.
Економічна угода України з Сирією
Угода між Урядами України та Сирії про торговельне, економічне і технічне співробітництво була підписана в квітні 2002 року і ратифікована в лютому 2003 року.
Вона передбачала такі форми і засоби співпраці, як передача технологій і ноу-хау, створення спільних підприємств, забезпечення технічної допомоги для інвестиційних проектів, митних зборів, податків та інших зборів, що застосовуються до імпорту та експорту.
Позиція України щодо Сирії
Сирія - один із союзників Росії. РФ вербувала найманців у Сирії, крім того Сирія купувала зерно, вкрадене в Україні.
Після російського вторгнення в Україну Сирія заявила про визнання ДНР і ЛНР.
18 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти президента Сирії Башара Асада.
Санкції проти Асада діятимуть протягом 10 років. Вони включають блокування активів, якщо вони є, забороняють будь-які торгові операції тощо.
Санкції також ввели проти 70-річного прем'єра Сирії Хусейна Арнуса і міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада. Всього в списку 300 осіб.