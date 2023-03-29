Кабінет міністрів схвалив законопроект про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією.

На тлі повномасштабного російського вторгнення Україна припиняє торговельно-економічну співпрацю з Сирією, яка є сателітом агресора.

Як повідомляє Мінекономіки, Кабінет міністрів схвалив законопроект про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне та технічне співробітництво.

"Україна припиняє будь-які відносини не тільки з державою-агресором, але і з сателітами Росії. Ми будемо жорстко реагувати на недружні дії по відношенню до нашої держави... ми маємо переглянути і припинити дію міждержавних документів, що стосуються, зокрема, питань економічних взаємин з Сирією", — зазначила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко.

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Документ буде подано на розгляд Верховної Ради. Дію угоди буде припинено у разі прийняття законопроекту Верховною Радою.

Економічна угода України з Сирією

Угода між Урядами України та Сирії про торговельне, економічне і технічне співробітництво була підписана в квітні 2002 року і ратифікована в лютому 2003 року.

Вона передбачала такі форми і засоби співпраці, як передача технологій і ноу-хау, створення спільних підприємств, забезпечення технічної допомоги для інвестиційних проектів, митних зборів, податків та інших зборів, що застосовуються до імпорту та експорту.

Позиція України щодо Сирії

Сирія - один із союзників Росії. РФ вербувала найманців у Сирії, крім того Сирія купувала зерно, вкрадене в Україні.

Після російського вторгнення в Україну Сирія заявила про визнання ДНР і ЛНР.

18 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти президента Сирії Башара Асада.

Санкції проти Асада діятимуть протягом 10 років. Вони включають блокування активів, якщо вони є, забороняють будь-які торгові операції тощо.

Санкції також ввели проти 70-річного прем'єра Сирії Хусейна Арнуса і міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада. Всього в списку 300 осіб.

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