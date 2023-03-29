Україна припиняє будь-які відносини не тільки з державою-агресором, але і з сателітами Росії / фото ua.depositphotos.com

На тлі повномасштабного російського вторгнення Україна припиняє торговельно-економічну співпрацю з Сирією, яка є сателітом агресора.

Як повідомляє Мінекономіки, Кабінет міністрів схвалив законопроект про припинення дії міжурядової угоди між Україною та Сирією про торговельне, економічне та технічне співробітництво.

"Україна припиняє будь-які відносини не тільки з державою-агресором, але і з сателітами Росії. Ми будемо жорстко реагувати на недружні дії по відношенню до нашої держави... ми маємо переглянути і припинити дію міждержавних документів, що стосуються, зокрема, питань економічних взаємин з Сирією", — зазначила перший віце-прем'єр Юлія Свириденко.

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Документ буде подано на розгляд Верховної Ради. Дію угоди буде припинено у разі прийняття законопроекту Верховною Радою.

Економічна угода України з Сирією

Угода між Урядами України та Сирії про торговельне, економічне і технічне співробітництво була підписана в квітні 2002 року і ратифікована в лютому 2003 року.

Вона передбачала такі форми і засоби співпраці, як передача технологій і ноу-хау, створення спільних підприємств, забезпечення технічної допомоги для інвестиційних проектів, митних зборів, податків та інших зборів, що застосовуються до імпорту та експорту.

Позиція України щодо Сирії

Сирія - один із союзників Росії. РФ вербувала найманців у Сирії, крім того Сирія купувала зерно, вкрадене в Україні.

Після російського вторгнення в Україну Сирія заявила про визнання ДНР і ЛНР

18 березня 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти президента Сирії Башара Асада.

Санкції проти Асада діятимуть протягом 10 років. Вони включають блокування активів, якщо вони є, забороняють будь-які торгові операції тощо.

Санкції також ввели проти 70-річного прем'єра Сирії Хусейна Арнуса і міністра закордонних справ Фейсала аль-Мікдада. Всього в списку 300 осіб. 

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