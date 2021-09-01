Вона посилює стратегічне оборонне партнерство між відомствами.

Міністерство оборони України та Міністерство оборони США підписали Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

Рамкова угода щодо стратегічних основ оборонного партнерства підтверджує ключові принципи та визначає амбітні цілі для двосторонніх відносин у сфері оборони шляхом:

окреслення шляхів просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення поточних та виникаючих викликів у сфері безпеки;

підтвердження відданості спільним демократичним цінностям, включаючи верховенство права та поваги до прав людини;

підтвердження непохитної підтримки Міністерства оборони США суверенітету та територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму та агресії на сході України;

визначення подальших кроків взаємодії міністерств для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці;

підтвердження сталої підтримки Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, у тому числі у прагненні України до вступу в НАТО.

Відзначається, що двосторонні оборонні відносини будуть зосереджені на наступних стратегічних пріоритетах:

Підтвердженні того, що двостороння співпраця у галузі безпеки, а також підтримка США ефективно допомагають Україні протидіяти російській агресії, включаючи повноцінну програму тренувань та навчань.

Проведенні реформ у секторі оборони відповідно до принципів та стандартів НАТО.

Сприянні виконанню положень стратегії оборонної промисловості та реалізації реформ з метою задоволення потреб ЗСУ, включаючи збільшення прозорості оборонних закупівель, впровадження реформ корпоративного управління та розбудову довгострокового стратегічного партнерства у сфері науки та технологій.

Поглибленні співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення свободи судноплавства та ефективної протидії зовнішнім загрозам і викликам.

Посиленні співпраці у сфері кібербезпеки.

Більш тісному партнерстві оборонних розвідувальних спільнот з метою підтримки військового планування та оборонних операцій.

31 серпня розпочався робочий візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. На 1 вересня запланована зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до США планується підписати три документи. Йдеться про документи з оборонного партнерства, проекти в галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки та співпраці в космічній сфері.

Автор: Людмила Жерновська