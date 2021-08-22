Канцлер Німеччини наголосила, що Росія не повинна використовувати газ як зброю.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що угоду про транзит російського газу через Україну до Європи після 2024 року треба якнайшвидше продовжити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це канцлер Німеччини сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Меркель, співпраця у галузі енергетики є дуже важливою.

Вона наголосила, що ця співпраця буде продовжена.

Читайте такожЗеленський: "Північний потік-2" – це зброя, яка є небезпечною не лише для України, а й для ЄвропиВона повідомила, що спеціальний уповноважений уряду Німеччини буде займатися питаннями транзиту газу.

"Ця співпраця вже існує, але продовжена і у зв'язку з тим, що буде подальший транзит через газогінну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжувати договір, який триває до 2024 року. Ми будемо говорити про це і в Європі з компаніями, які пов'язані з цим", – зазначила канцлер.

"Ми єдині з американцями у тому, що газ не можна використовувати як зброю, і тому ми разом з американцями будемо вести ці перемовини", – додала Меркель.

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Автор: Віталій Саєнко