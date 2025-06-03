Українська делегація прибула на переговори у США: в ОП розкрили, про що говоритимуть

Говоритимуть про перемовини з Росією, про церкву, дітей і санкції проти Росії.

Українська делегація, яку очолює перший віце-премʼєр міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, прибула до Вашингтона. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який також є членом делегації.

Він зазначив, що також є представники Міністерства оборони та Офісу президента.

"Ми розповімо про результати зустрічей в Стамбулі, а також про те, як Росія затягує час з припиненням вогню та перемовинами заради війни", - сказав керівник Офісу президента.

Відео дня

За його словами, члени делегації в США "просуватимуть" важливі для України питання. "Наша повістка доволі комплексна. Плануємо говорити про оборонну підтримку та ситуацію на полі бою, посилення санкцій проти Росії, зокрема законопроект сенатора Грема ( йдеться про сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який пропонує запровадження 500-відсоткового мита на імпорт із країн, що купують російські енергоносії- УНІАН).Також обговоримо Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови, яку раніше підписали", - зазначив Єрмак.

За його словами, передбачається обговорення питання про повернення Росією депортованих українських дітей та підтримку США цього процесу. Також обговорять "пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви".

Єрмак повідомив, що передбачено чимало зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну, командою президента США Дональда Трампа.

Переговори щодо миру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 червня у Стамбулі відбулися другі за останні кілька тижнів прямі переговори України та РФ. Представники країни-агресора знову відмовилися від безумовного припинення вогню.

Перший заступник міністра закордонних справ України, член української делегації на переговорах Сергій Кислиця під час брифінгу зазначив, що президент США пропонував безумовне припинення вогню, це обговорювалося з американською делегацією і наша делегація все це повторно висловила, але пропозиції не були прийняті російською стороною.

Вас також можуть зацікавити новини: