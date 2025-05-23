Тіло Портнова везуть в Україну: ЗМІ розкрили, де поховають ексрадника Януковича

Спочатку політика планувати поховати на Байковому кладовищі в Києві, але обрали іншу локацію.

Тіло ексрадника Януковича Андрія Портнова, якого застрелили в іспанському Мадриді, планують поховати в Києві.

Як пише "Еспресо" з посиланням на поінформоване джерело, поховати екссоратника Януковича можуть на Звіринецькому кладовищі, хоч спочатку розглядали іншу локацію.

"Хотіли на Байковому, але організаторам поховання сказали, що "буде гучний скандал", і запропонували на Звіринецькому", - додало джерело.

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Вбивство Андрія Портнова

Як писав УНІАН, колишній функціонер режиму Януковича Андрій Портнов був застрелений вчора в Мадриді біля елітної школи, куди він привіз двох дочок. За наявною інформацією, його розстріляли двоє чи троє нападників, які втекли з місця злочину. Місцеві ЗМІ переконані, що вбивство виконали професіонали.

Станом на цей час іспанській поліції так і не вдалося вийти на слід убивці. Деякі оглядачі не виключають, що злочин взагалі може бути інсценованим, аби сховати Портнова як важливого свідка у якійсь кримінальній справі.

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