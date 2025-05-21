Іспанські ЗМІ переконують, що вбивство здійснив професійний кілер.

Вбивство Андрія Портнова в Іспанії точно не було випадковістю, це справа рук професійного кілера. Про це пише іспанське видання Los Replicantes.

За інформацією журналістів, вбивство сталося о 9:15 за місцевим часом (10.15 за Києвом), коли жертву зненацька застали двоє чи троє нападників. Озброєні люди почали стріляти, спочатку влучивши Портнову в шию, а потім добивши пострілами в голову, здійснивши загалом п'ять пострілів.

"Національна поліція зараз розслідує всі деталі злочину, хоча він може бути пов'язаний зі зведенням рахунків або політичними питаннями. Вбивство – справа рук професійних кілерів", – пише видання, не уточнюючи, чи це їхня власна оцінка, чи попередні дані поліції.

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Також у Мережі з’явилася заява речниці екстреної медичної допомоги Мадрида Енкарни Фернандес.

"Потерпілий мав поранення, несумісні з життям, спричинені щонайменше трьома пострілами", — розповіла вона.

За її словами, до служб реагування зателефонував громадянин, який проходив повз і побачив чоловіка, що лежав на землі без свідомості.

Видання El País із посиланням на джерела в поліції пише, що Портнов щойно залишив двох дочок у школі і вже збирався сісти в чорний Mercedes, коли до нього підійшли двоє чи троє нападників і зробили п'ять пострілів, щонайменше три з яких влучили в нього. Один з них був смертельним - в потилицю.

Мадридське видання ABC наводить свідчення очевидців, які бачили кілера. За їхніми словами, той начебто втік пішки в напрямку міського парку Каса-де-Кампо. Він був одягнений у синій спортивний костюм та поясну сумку. Також повідомляється про ще одного чи двох чоловіків на мотоциклі, які начебто були спільниками стрільця. Усіх їх зараз розшукує поліція.

Поки що невідомо, як довго Портнов жив в Іспанії, але його діти навчалися в Американській школі муніципалітету Посуело-де-Аларкон. Також повідомляється, що родина жила у будинку неподалік цієї елітної школи. Згідно зі звітом Асоціації приватних шкіл, це друга найдорожча школа в Іспанії, ціни на навчання коливаються від 8 925 євро для дошкільних закладів до 19 865 євро для середньої та старшої школи.

Що треба знати про Андрія Портнова

Як писав УНІАН, з 2010 по 2014 рік Андрій Портнов був заступником глави Адміністрації Президента України, де курував питання судової системи та правової політики. Його називали сірим кардиналом режиму Януковича. Портнов відповідав за юридично-правове забезпечення функціонування режиму, зокрема за юридичну основу репресій проти опозиції.

Після повалення режиму Януковича у 2014 році Портнов залишив Україну, спочатку виїхавши до Росії, а згодом — до Австрії. Коли саме він опинився в Іспанії – не відомо.

У 2019 році він несподівано повернувся до України й почав активно виступати в медіа, атакуючи представників післямайданної влади. Але із початком повномасштабної війни за не до кінця зрозумілих обставин зумів знову виїхати за кордон.

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