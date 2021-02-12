Подання стосується виборів за пропорційною системою.

До Конституційного суду України надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено ряд положень Виборчого кодексу.

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Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила постійний представник парламенту в Конституційному суді, заступниця голови парламентської робочої групи з врегулювання конституційної кризи, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря.

"До Конституційного суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу, згідно з якими вибори народних депутатів проводяться виключно за пропорційною системою", - повідомила Совгиря.

Вона додала, що народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади".

Також в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність Закон України "Про вибори народних депутатів України".

Що відомо про закон

22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон № 805-ІХ, який передбачає низку змін до виборчого законодавства України.

Документ був проголосований у Верховній Раді 16 липня, його підтримали 308 народних депутатів.

"Документ передбачає врегулювання неузгодженостей, уточнення строків, спрощення виборчих процедур та їхню уніфікацію. Зокрема, зміни вносяться до Виборчого кодексу України, законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців" тощо", - пояснили в Офісі президента.

Детальніше про положення закону читайте за посиланням.

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Автор: Тетяна Поляковська