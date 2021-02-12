До Конституційного суду України надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено ряд положень Виборчого кодексу.
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Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила постійний представник парламенту в Конституційному суді, заступниця голови парламентської робочої групи з врегулювання конституційної кризи, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря.
"До Конституційного суду надійшло конституційне подання групи народних депутатів, в якому оскаржено низку положень Виборчого кодексу, згідно з якими вибори народних депутатів проводяться виключно за пропорційною системою", - повідомила Совгиря.
Вона додала, що народні депутати вважають, що вилучення із законодавства можливості проведення виборів за мажоритарною системою обмежує конституційні виборчі права громадян, а також "містить ознаки узурпації влади".
Також в поданні оскаржено пункт прикінцевих і перехідних положень Кодексу, відповідно до яких втрачав чинність Закон України "Про вибори народних депутатів України".
Що відомо про закон
- 22 липня президент Володимир Зеленський підписав закон № 805-ІХ, який передбачає низку змін до виборчого законодавства України.
- Документ був проголосований у Верховній Раді 16 липня, його підтримали 308 народних депутатів.
- "Документ передбачає врегулювання неузгодженостей, уточнення строків, спрощення виборчих процедур та їхню уніфікацію. Зокрема, зміни вносяться до Виборчого кодексу України, законів "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців" тощо", - пояснили в Офісі президента.
Детальніше про положення закону читайте за посиланням.
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