Тегерану вирішили наочно показати, на що здатна спільна військова міць Ізраїлю і США.

Ізраїль і США почали найбільші в історії спільні військові навчання, які, як вважається, повинні стати сигналом для Ірану. Про це повідомляє CNN.

У навчаннях з бойовими стрільбами візьмуть участь 100 американських літаків, включаючи винищувачі, бомбардувальники і літаки-заправники. З боку Ізраїлю будуть задіяні 42 літаки. До навчань також підключать ударну авіаносну групу з авіаносцем "George HW Bush".

У навчаннях візьмуть участь близько 6500 американських військовослужбовців і понад 1100 Ізраїльських.

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Відзначається, що в ході навчань будуть охоплені всі області бойових дій, включаючи космос і радіоелектронну боротьбу.

"Насправді ми не можемо згадати інших навчань, які хоч якось наближалися б до цих", - заявив журналістам високопоставлений представник Міністерства оборони США.

Відзначається, що до навчань не залучатимуть інші країни Близького Сходу, попри явне потепління відносин Ізраїлю з сусідами.

Згаданий американський чиновник зазначив, що ці навчання не є тренуванням атаки на ядерні об'єкти Ірану, але Іран буде спостерігати за навчаннями і візьме їх до відома.

"Насправді я думаю, що такий масштаб навчань має відношення до цілого ряду сценаріїв, і Іран може зробити з цього певні висновки. Мене не здивує, якщо Іран побачить масштаб і характер цієї діяльності і зрозуміє, на що ми здатні", – сказав чиновник.

Зовнішня політика Ізраїлю - останні новини

Попри тісні союзницькі відносини з США, Ізраїль відмовився допомагати Україні зброєю для відбиття російського вторгнення. Також Ізраїль не став вводити санкції проти Росії.

І якщо попередній уряд Ізраїлю помітно скоротив контакти з Росією, то після повернення до влади Нетаньяху в його уряді заговорили про відновлення діалогу з Москвою.

Крім того, після зміни уряду Ізраїль стане більш активний на міжнародній арені. За словами Нетаньяху, в першу чергу він візьметься за іранську проблему.

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