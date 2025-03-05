Європа повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу над першими кроками мирного договору. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом. Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки. Вона повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США", - написав президент.

Мирні перемовини: важливі новини

Напередодні Зеленський озвучив пропозицію щодо першого кроку до мирних перемовин. Він, зокрема, включає звільнення полонених, перемир'я в морі та в небі, що передбачає заборону на використання ракет, далекобійних дронів, ударів по енергетичній і цивільній інфраструктурі.

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Президент також зазначив, що далі Україна хоче "дуже швидко" пройти наступні етапи і разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду.

Окремо Зеленський заявив, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 лютого пройшла "не так, як передбачалося": "Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця і спілкування були конструктивними".

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