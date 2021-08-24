Для остаточного ухвалення необхідно буде 300 голосів.

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект "Про великий Державний Герб України" (реєстраційний номер 5712), який був внесений президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті ВР.

За нього на позачерговій сесії проголосувало 257 народних депутатів України. Не голосували: фракція "ОПЗЖ" в повному складі, "Європейська солідарність" та "Голос". Зокрема, "за" проголосували 213 нардепів із фракції "СН", 13 - "Батьківщини", 9 - група "За майбутне", 16 - група "Довіра", 6 - позафракційних.

Відповідно до Конституції України, при остаточному схваленні даного закону необхідно буде отримати мінімум 300 голосів.

Як виглядає державний Герб України

Законопроект визначає, що державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є знак княжої держави Володимира Великого (малий Державний Герб України), тобто тризуб золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою.

Над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту.

Щит тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького).

Під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору. Зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Читайте також"Україна нас об'єднує": повна промова Зеленського на День НезалежностіВизначається, що великий герб обов’язково відтворюється на: офіційних символах президента України; великій державній печатці України; печатках президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; фасаді будівлі резиденції президента України у столиці України – місті Києві; фасадах будівель Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Верховного Суду; залі засідань Верховної Ради України; грошових знаках України за рішенням Національного банку України.

Законопроектом забороняється відтворення зображення великого герба у символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних та фізичних осіб, а також використання або імітування зображення його у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, у перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього. Також забороняється розміщення на зображенні герба написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту.

Читайте такожОлена Зеленська привітала Україну з Днем Незалежності патріотичним відеоТакож передбачається, що великий герб не належить до об’єктів авторського права.

В законопроекті зазначається, що за публічну наругу над великим гербом, а також порушення вимог щодо використання великого Державного Герба України особи несуть відповідальність, встановлену законом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський підписав указ про відзначення 28 липня Дня української державності.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Надя Пришляк