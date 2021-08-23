Корнієнко прогнозує, що сьогоднішня позачергова сесія Верховної Ради пройде швидко.

Сьогодні Верховна Рада ухвалить постанову, яка запустить "парламентський вимір" "Кримської платформи".

Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков в коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання журналістів, які документи сьогодні мають бути підписані, він зазначив, що документи щодо діяльності "Кримської платформи" буде підписувати президент України Володимир Зеленський, а сьогоднішня позачергова сесія ВР "фактично буде запускати парламентський вимір "Кримської платформи". "І тут я вже точно долучуся", - додав Разумков.

Голова ВР зазначив, що "в нас склалося так, що все, що пов'язане з війною на сході, більш активізовано в рамках Нормандського формату та Мінського формату". Разумков впевнений, що "Кримська платформа" буде відігравати схожу роль "для консолідації спільних позицій, спільних зусиль, їх координації".

За його словами, сьогодні в Україну прибуває велика кількість міжнародних делегацій для участі в "Кримській платформі". Зокрема Разумков повідомив, що сьогодні в нього зустріч з представниками Швейцарської конфедерації.

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Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що сьогоднішня позачергова сесія Верховної Ради пройде швидко.

"Щодо засідання Верховної Ради, воно відбудеться о 16 годині. І ми будемо приймати постанову про звернення, фактично, до всіх можливих світових інституцій: і Генеральної Асамблеї ООН, і Парламентської Асамблеї Ради Європи, інших парламентських асамблей, різних спільнот – з тим, щоб вони теж звернули увагу на проблему окупації Криму і в своїх рішеннях, у своїх зверненнях це далі висвітлювали", - зазначив депутат.

На його думку, сьогоднішнє засідання буде "оперативним".

"Я думаю, що засідання не буде довгим. Воно буде оперативним, тому що сьогодні багато заходів: і за основною програмою "Кримської платформи", і так само паралельно ми запросили колег-депутатів, голів груп дружби з Україною з різних країн, депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи. Їх близько 30 – вони за окремою програмою ще сьогодні працюють в тісному контакті з нашими депутатами Верховної Ради. Безпосередньо зараз вони вирушають частково виконувати обіцянку президента України щодо мільярда дерев і їдуть садити дерева", - розповів Корнієнко.

Водночас, говорячи про завтрашню позачергову сесію ВР, він нагадав, що там розглядатиметься законопроект про державний герб України. Депутат зауважив, що цей законопроект профільний комітет рекомендує ухвалювати в цілому як закон.

"Подивимося, як буде завтра зала (сесійна) налаштована", - підсумував представник "СН".

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Як повідомляв УНІАН, інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбудеться у Києві сьогодні, 23 серпня. Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Участь в ньому прийматимуть представники понад 40 країн і міжнародних організацій.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська