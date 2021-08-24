Президент підписав на трибуні, за якою виголошував промову з нагоди 30-річчя незалежності України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 28 липня Дня української державності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час своєї промови перед військовим парадом з нагоди 30-річчя незалежності України.

"Ми спадкоємці державності, яка існувала понад 1000 років тому. І ми починаємо відзначати День української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі-України, яку не даремно називають містом, де все починається. Адже тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова, тут почалась і наша державність", - зазначив він.

За словами президента, зародження української державності відзначатимуть у День Хрещення Київської Русі-України.

Президент підписав відповідний указ прямо на трибуні, за якою виголошував промову.

Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.

У Києві відбудеться парад військ, під час якого проведуть артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.

Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.

Автор: Антоніна Доломанжи