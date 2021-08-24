Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 28 липня Дня української державності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час своєї промови перед військовим парадом з нагоди 30-річчя незалежності України.
"Ми спадкоємці державності, яка існувала понад 1000 років тому. І ми починаємо відзначати День української державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі-України, яку не даремно називають містом, де все починається. Адже тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов'янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова, тут почалась і наша державність", - зазначив він.
За словами президента, зародження української державності відзначатимуть у День Хрещення Київської Русі-України.
Президент підписав відповідний указ прямо на трибуні, за якою виголошував промову.
Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності. У зв'язку річницею Незалежності по всій країні відбудуться урочисті заходи.
У Києві відбудеться парад військ, під час якого проведуть артилерійський салют з острова Труханів. В цей час в Одесі відбудеться урочисте проходження бойових кораблів і проліт авіації, показ військової техніки.
Через святкові заходи у столиці в ніч з 24 на 25 серпня на дві години буде продовжено роботу столичного метрополітену та низки маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування.