За висновком суду, держава Україна умисно чинила жорстокість проти Євромайдану і була відповідальною за вбивство одного протестувальника.

Європейський суд з прав людини виніс рішення за 5 позовами до Держави Україна, які стосуються порушень прав учасників Євромайдану.

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Як йдеться у прес-релізі ЄСПЛ, суд розглянув п'ять клопотань, з якими звернулися 38 осіб (українські громадяни і один громадянин Вірменії).

Зокрема, суд розглянув справи "Шморгунов та інші проти України", "Луценко і Вербицький проти України", "Кадура і Смалій проти України", "Дубовцев та інші проти України" і "Воронцов та інші проти України".

Про що йдеться в позовах

Ці п'ять справ стосуються подій, які відбувалися на Майдані Незалежності у Києві та інших містах України у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року. Йдеться про розгін учасників акцій протесту, їхні затримання, викрадення активістів і жорстоке поводження з ними, а також пов'язані з цим процесуальні процедури.

У цих клопотаннях позивачі заявили про порушення їхніх прав, передбачених Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Зокрема, порушення статті 3 конвенції (заборона нелюдського поводження і тортур), статті 5 (право на свободу і безпеку), численні порушення статті 11 (свобода зібрань і об'єднань), порушення статті 2 (право на життя) і порушення статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Усі позивачі постраждали від дій правоохоронців або «тітушок».

Позивачі скаржилися, серед іншого, на жорстокі дії правоохоронців, на порушення їхнього права на протест, на необґрунтовані затримання, а в одній справі йшлося про смерть.

Що вирішив суд

Суд вирішив, що вимоги позивачів мають підгрунтя.

"Суд дійшов висновку, зокрема, що влада умисно застосовувала жорстоке поводження, і що держава була відповідальною за вбивство одного протестувальника. Суд зазначив, що багато постанов про взяття під варту були свавільними. Суд вважає, що влада свідомо з самого початку намагалася завадити проведенню мирних акцій протесту, застосовуючи надмірне насильство і незаконні затримання, аби досягнути цього", - наголошується у прес-релізі.

При цьому загалом суд наголосив, що вищевказані зловживання були стратегією з боку влади.

Крім того, суд дійшов висновку, що у багатьох випадках розслідування подій на Майдані були неефективними.

В ЄСПЛ вирішили, що Україна як держава повинна виплатити деяким позивачам компенсації за матеріальну і нематеріальну шкоду і збитки, а також витрати, визначені у судових рішеннях.

"Суд встановив численні порушення декількох статей (конвенції) з огляду на дії влади під час протестів на Майдані, а також відсутність і до нині в Україні незалежного й ефективного механізму розслідування злочинів, скоєних співробітниками правоохоронних органів або недержавними суб'єктами. У цих судових рішенням вказано на навмисну стратегію з боку влади, аби перешкодити і припинити протести, які спочатку були мирного характеру, зі швидким застосуванням надмірної сили, що призвело, якщо не сприяло, до загострення насильства", - сказано у прес-релізі.

Суд дійшов висновку, що у багатьох справах було порушено положення статті 3 конвенції (заборона нелюдського поводження і тортур), в одній справі – положення статті 2 (право на життя), у більшості справ було порушено положення статті 5 п.1 (право на свободу та особисту недоторканність), в одній справі порушено статтю 5 п.3, статтю 11 (свобода зібрань і об'єднань), в одній справі – положення статті 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя).

Злочини режиму Януковича під час протестів на Майдані

Від самого початку акцій Євромайдану у 2013 році проти активістів непропорційно застосовували силу. Часто до злочинів були причетні не лише правоохоронці, а й так звані "тітушки".

20 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у Києві стався наймасовіший розстріл протестувальників за часи Майдану.

За даними МОЗ, 18-20 лютого загинули 82 людини (71 учасник Майдану та 11 силовиків), постраждали понад 600 осіб. За даними місії ООН, у ті дні померли 98 осіб (84 протестувальників, 13 силовиків і один випадковий чоловік).

Активісти "Небесної сотні" говорять про 107 загиблих осіб.

21 лютого 2014 року сталось викрадення активістів Євромайдану Юрія Вербицього та Ігоря Луценка. Вербицький був вбитий після катувань.

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Автор: Віталій Саєнко